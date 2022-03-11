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Южная Корея сообщила о восстановлении ядерных объектов КНДР

Yonhap сообщило о начале работ в КНДР по восстановлению тоннелей для ядерных испытаний

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Власти КНДР ведут работы по восстановлению сети подземных тоннелей на ядерном полигоне Пхуенгери, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в разведке и правительстве.

По информации источников, северокорейские власти восстанавливают часть тоннелей ядерного полигона Пхунгери для использования коммуникаций в рамках новых испытаний оружия массового поражения. Эти тоннели были уничтожены в мае 2018 года в целях демонстрации мирных намерений КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

Также агентство сообщило, что северокорейские власти начали демонтаж зданий в туристической зоне Кымгансан, которые были построены Южной Кореей. Сооружение этих объектов было символом «примирения» двух государств.

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Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил космодром Сохэ и распорядился модернизировать его для запуска ракет с военными разведывательными спутниками.

5 марта КНДР провела пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.

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Дмитрий Сотак
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