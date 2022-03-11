Южная Корея сообщила о восстановлении ядерных объектов КНДР

Yonhap сообщило о начале работ в КНДР по восстановлению тоннелей для ядерных испытаний

Власти КНДР ведут работы по восстановлению сети подземных тоннелей на ядерном полигоне Пхуенгери, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в разведке и правительстве.

По информации источников, северокорейские власти восстанавливают часть тоннелей ядерного полигона Пхунгери для использования коммуникаций в рамках новых испытаний оружия массового поражения. Эти тоннели были уничтожены в мае 2018 года в целях демонстрации мирных намерений КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

Также агентство сообщило, что северокорейские власти начали демонтаж зданий в туристической зоне Кымгансан, которые были построены Южной Кореей. Сооружение этих объектов было символом «примирения» двух государств.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил космодром Сохэ и распорядился модернизировать его для запуска ракет с военными разведывательными спутниками.

5 марта КНДР провела пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.