Кремль прокомментировал планы по возможному усилению западных рубежей России

Песков заявил об отсутствии планов закрывать границы в рамках усиления западных рубежей

Планы по возможному усилению западных рубежей России не предполагают закрытие границы. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, в настоящее время на фоне специальной военной операции на Украине НАТО и отдельные западные страны используют это, чтобы наращивать возле российских границ силовой потенциал. Это требует от России действий, добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить отдельный доклад по поводу усиления западных рубежей страны в связи с действиями НАТО и поддержал предложение главы министерства передать трофейную технику западного производства и оружие, в том числе танки и комплексы Javelin, в Донбасс.

О начале специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам глава государства Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).