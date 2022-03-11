В Коми пройдет юбилейный фестиваль национальных гонок на охотничьих лыжах

В Коми в селе Ыб 26 марта состоится лыжный фестиваль «Лямпиада-2022»

В республике Коми 26 марта состоится юбилейный XV республиканский лыжный фестиваль «Лямпиада-2022». Об этом пишет журнал «Регион».

Так, в финно-угорском этнопарке села Ыб пройдет Чемпионат и Первенство республики по национальному виду спорта — гонкам на охотничьих лыжах, или так называемых лямпах, широких деревянных лыжах, покрытых камусом, или шкурой оленя или лося (так же еще упоминаются как лызи).

Соревнования начнутся с общего старта, дистанция будет состоять из двух частей: первая — специально подготовленная трасса, вторая часть — прохождение по необработанному участку (целине). Для участия в гонках потребуется соответствующая экипировка: охотничьи деревянные лыжи шириной не менее десяти сантиметров, ременные мягкие крепления, охотничья палка (койбедь), охотничий жилет (лузан), и валенки (пимы или тобоки).

Также для гостей фестиваля будут открыты различные этнокультурные площадки. Мероприятие организуется при поддержке различных Министерств Республики Коми, а также администраций региона, этнопарка, федерации национальных видов спорта и межрегионального общественного движения коми народа «Коми войтыр».

Ранее в марте в деревне Кулушево Учалинского района в Башкирии прошел фольклорный праздник «Буранай уйындары». Участники мероприятия соревновались в традиционной борьбе на лошадях, а также в стрельбе из лука верхом на лошади.