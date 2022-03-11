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Рыбаки выловили трехкилограммовый зуб шерстистого мамонта возрастом 12 тысяч лет

Рыбаки отправились ловить гребешков и поймали 27-сантиметровый зуб шерстистого мамонта

Фото: ebay.com

Команда рыбаков из американского города Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, выловили зуб шерстистого мамонта возрастом 12 тысяч лет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Команда рыбаков отправилась на лодке ловить гребешков и неожиданно поймала зуб мамонта длиной около 27 сантиметров и весом около трех килограммов.

Капитан рыболовного судна Тим Райдер отвез находку в Университет Нью-Гэмпшира, чтобы эксперты смогли изучить и идентифицировать ее.

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«Я люблю думать о ландшафте Новой Англии. Мамонты и мастодонты бродили вокруг, и, с точки зрения геологии, это было не так давно», — признался профессор геологии Уилл Клайд.

Райдер решил выставить зуб на интернет-аукцион eBay и пожертвовать вырученные средства на благотворительность.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо мальчик случайно обнаружил в притоке ручья зуб огромного доисторического животного. Семья направила находку в археологический музей города Колумбус на изучение.

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Алиса Дмитриева
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