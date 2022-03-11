Опубликованы кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в российском регионе

Прокуратура опубликовала фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Псковской области

Прокуратура показала фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Псковской области. Кадры в пятницу, 11 марта, публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, произошло опрокидывание судна при посадке. В результате пострадал один человек.

Об аварии стало известно ранее 11 марта. Уточнялось, что вертолет Ми-8 потерпел аварию во время мониторинга нефтепровода.