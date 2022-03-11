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Опубликованы кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в российском регионе

Прокуратура опубликовала фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Псковской области

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Прокуратура показала фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Псковской области. Кадры в пятницу, 11 марта, публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Фото: телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

По предварительным данным, произошло опрокидывание судна при посадке. В результате пострадал один человек.

Об аварии стало известно ранее 11 марта. Уточнялось, что вертолет Ми-8 потерпел аварию во время мониторинга нефтепровода.

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Евгения Куликова
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Опубликованы кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в российском регионе
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