Называвший любовь уделом бедных миллионер встретил девушку и собрался жениться

В США считавший любовь уделом бедных миллионер Уэйд объявил о свадьбе

В США миллионер, который называл любовь уделом бедных людей, встретил девушку, влюбился без памяти и собрался жениться. Историю влюбленных публикует Daily Mirror.

51-летний бизнесмен Брэндон Уэйд создал приложение, в котором богатые мужчины знакомятся с молодыми девушками, и прославился своим заявлением, что любовь придумали бедные, потому что они больше ничего не могут себе позволить кроме нее. Однако все изменилось, когда он познакомился с 21-летней Даной Роузволл, которая зарегистрировалась в созданном им приложении.

Трижды разведенный Уйэд рассказал, что почувствовал себя особенно одиноко в разгар пандемии. Именно тогда в его жизни появилась Роузволл и пообещала показать ему, что такое настоящая любовь. «Я гнался за богатством, успехом и женщинами, и я был глубоко несчастен», — признался бизнесмен.

Отношения пары начали стремительно развиваться, и вскоре Уйэд понял, что по-настоящему влюбился. По его словам, сначала ни он, ни Роузволл не думали о браке, но сильные чувства друг к другу заставили их изменить мнение. Влюбленные планируют сыграть свадьбу на природе и подписать контракт, который лишит их права на развод. Бизнесмен объяснил, что подобный контракт — еще одно подтверждение того, что он и его избранница хотят провести остаток жизни вместе.

Роузволл добавила, что ее нисколько не смущает 30-летняя разница в возрасте с будущим супругом. Американка утверждает, что их любовь полна нежности и искренности.

Ранее сообщалось, что 47-летний мужчина «впервые по-настоящему влюбился» в 19-летнюю девушку. По словам Джереми и Шарлин, они быстро поняли, что между ними много общего, и стали общаться каждый день.