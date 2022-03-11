Облысевший мужчина вновь увидел волосы на голове и расплакался в салоне красоты

Парикмахер сбрил волосы по центру головы клиента и наклеил на кожу накладные пряди

Облысевший мужчина решил изменить внешность, установив накладные волосы, и расплакался от радости в салоне красоты. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте британского салона красоты Novo Сabelo.

На размещенных в сети кадрах мастер Роб (Rob) запечатлел прическу Эшли (Ashley) до смены имиджа. Он продемонстрировал, что на макушке клиента частично отсутствуют волосы, в связи с чем на голове образовалась лысина. Из-за этого, по словам Эшли, он начал испытывать неуверенность в себе.

Роб решил провести эксперимент и закрыл глаза Эшли очками с заклеенными линзами, чтобы он смог увидеть результат преображения только в конце процедуры. Парикмахер сбрил клиенту волосы по центру и наклеил на кожу головы накладные пряди. После этого мастер подстриг Эшли и снял с него очки, чтобы показать новую прическу.

В ролике видно, что Эшли заплакал от радости. «О боже мой, я в шоке! Это великолепно. Это прекрасно», — повторял он. Видео стало вирусным и набрало 274,3 тысячи просмотров и 19 тысяч лайков. Пользователи сети оценили новый образ мужчины. «Ты и правда выглядишь превосходно!», «Очень помолодел! Отличная работа мастера!», «Я очень рада за этого парня, он просто светится от счастья!», «Эшли стал красавцем», «Чудесная работа!» — писали юзеры.

В декабре Слава Марлоу показал окровавленную голову во время пересадки волос. 22-летний музыкант опубликовал фотографии, на которых показал несколько этапов упомянутой процедуры. Знаменитость сделал селфи во время операции, на котором запечатлено его лицо и рука врача, держащего специальный инструмент — панч.