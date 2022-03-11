Фотограф заметил торговку воздушными шарами и помог ей прославиться с помощью визажистки

Торговка воздушными шарами преобразилась, стала моделью и прославилась благодаря заметившему ее фотографу. Об этом сообщает NDTV.

Фотограф Арджун Кришнан заметил Кисбу, когда она продавала воздушные шары на фестивале возле храма. Мужчина был поражен скромной элегантностью индианки. Он сделал несколько фотографий девушки. После этого он подошел к Кисбу и ее матери и показал получившиеся снимки. Им понравился результат.

Одну из фотографий Кришнан позже опубликовал в Instagram. Неожиданно кадр получил огромный отклик со стороны пользователей соцсети, стал вирусным и помог женщине стать моделью. В результате с Кисбу и ее семьей связались заинтересованные люди, которые предложили им сделать фотосессию с участием визажистки.

Визажист Ремья Праджул поработала над образом девушки, и фотосессия приобрела огромную популярность в соцсетях. По словам специалистки, преображение Кисбу началось в 04:00: ей сделали маникюр, педикюр и макияж. Затем визажисты подробно рассказали девушке о каждом шаге преображения.

Для фотосессии Кисбу нарядили в традиционное сари и золотые украшения. Фотографии получили десятки тысяч лайков и комплиментов от пользователей.

Ранее стало известно, что американка из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, сумела похудеть почти в два раза и стала профессиональной моделью. Ей удалось осуществить мечту детства: она вышла на подиум во время Недели моды в Лос-Анджелесе.