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Молдавия попросила Евросоюз ускорить прием украинских беженцев

Молдавия попросила ускорить въезд в ЕС как можно большего числа украинских беженцев

Фото: Yves Herman / Reuters

Молдавия попросила Европейский союз (ЕС) ускорить прием беженцев с территории Украины, поскольку может не справиться с их потоком. Об этом рассказал журналистам вице-премьер и глава МИД страны Николай Попеску, передает ТАСС.

«Мы проводим переговоры с партнерами, чтобы ускорить въезд в ЕС как можно большего числа беженцев, — сообщил Попеску. —Мы продолжим помогать гражданам Украины, которые находятся на нашей территории или хотят пересечь ее транзитом».

Вице-премьер отметил, что Кишинев рассчитывает на поддержку Евросоюза в этом вопросе. По словам Попеску, с 24 февраля в Молдавию прибыли уже свыше 309 тысяч беженцев. В данный момент в республике находится 131 тысяча иностранцев, в том числе 47 тысяч детей.

Ранее пограничная охрана Польши сообщила, что в страну прибыли более 1,5 миллиона беженцев с территории Украины. По данным ООН, после того, как Россия объявила о начале спецоперации, Украину покинули 2,1-2,2 миллиона человек.

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Алевтина Запольская
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