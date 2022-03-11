Додон призвал власти Молдавии извлечь уроки из ситуации на Украине

Экс-президент Молдавии Додон призвал власти извлечь урок из происходящего на Украине

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале призвал власти республики извлечь урок из событий на Украине.

Додон выступил с призывом к молдавским властям «путем диалога найти формулу территориальной реинтеграции» страны на основе нейтралитета и заявил, что ситуация в регионе может создать «реальные предпосылки для достижения этого компромисса». При этом он подчеркнул, что принятие парламентом Молдавии закона о постоянном нейтралитете республики «стало бы хорошим сигналом для всех».

Политик также раскритиковал заявку Кишинева на вступление в ЕС, которую ранее подала молдавский президент Майя Санду. По его мнению, подобный поступок является «пиар-ходом правящей партии».

«Мы уже видели, как в 2010 году тогдашние лидеры Альянса за европейскую интеграцию тоже обещали гражданам скорую интеграцию в Европейский союз, однако это ничем не закончилось. Так будет и в этом случае», — спрогнозировал Додон.

Заявку на вступление Молдавии в Евросоюз Майя Санду подписала 3 марта. Позднее она заявила, что молдавские власти рассмотрят вопрос о выходе страны из СНГ, когда Кишинев достигнет достаточного прогресса на пути в ЕС.

Додон предостерег Молдавию от выхода из СНГ и указал на последствия подобного решения для экономики и населения республики. В числе таких издержек он назвал исключение страны из зоны свободной торговли со странами Содружества и отмена безвизового режима с Россией.