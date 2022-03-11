В России предложили построить новые города для беженцев

«Коммунисты России» предложили построить три города для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины

В партии «Коммунисты России» предложили построить в стране три-четыре новых города для размещения беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. Такую идею направил глава партии Максим Сурайкин министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы посоветовали вспомнить советский опыт по масштабному возведению городов, чтобы в России появились новые современные и удобные населенные пункты. «Здесь уместно взять на вооружение наработки СССР по программе Молодежных жилых комплексов. Таким образом, мы сможем поддержать строительную отрасль России, а также обеспечить всех нуждающихся жильем и новыми рабочими местами», — пояснил Сурайкин.

По мнению политика, эта мера позволит снизить нагрузку с бюджетов регионов, которые сейчас принимают и обеспечивают всем необходимым беженцев. Сурайкин также предложил разместить в новых городах россиян, которые стоят в очереди на получение квартир. Глава «Коммунистов России» считает, что таким образом получится укрепить экономику и лучше противостоять ограничениям Запада. «Уместно будет в данных городах создать импортозамещающие производства, чтобы снизить урон от санкций», — отметил Сурайкин.

В декабре 2021 года экономисты назвали строительство новых городов в России бессмысленным. По мнению директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирины Ильиной, привести в порядок существующие поселения в пять раз дешевле, чем создавать новые.