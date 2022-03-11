Россиянин в течение двух лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В Омске 40-летний отчиму предъявили иск на миллион рублей за насилие над падчерицей

В Омске прокурор предъявил иск в размере миллиона рублей в интересах потерпевшей по делу об изнасиловании. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве считают, что в результате умышленных преступных действий подсудимого девочке были причинены моральные и нравственные страдания. По данным следствия, в течение двух лет — с 2017 по 2019 год — 40-летний отчим неоднократно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Сейчас россиянину вменяют статьи 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Иск будет рассмотрен одновременно с вынесением итогового решения по делу.

18 октября сообщалось, что в Астрахани 30-летнего отчима отправили в колонию за 183 изнасилования малолетней падчерицы.