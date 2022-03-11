В Нидерландах анонсировали очередной пакет антироссийских санкций

Премьер Нидерландов сообщил о подготовке более действенного пакета санкций против России

Евросоюз готовит против России очередной пакет санкций. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает ТАСС.

По его словам, эти меры будут «более действенными».

10 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России. «Мы сделали все, что могли», — отметил он. По словам Борреля, речь идет об антироссийских мерах, которые привели к падению российской валюты на 40 процентов.