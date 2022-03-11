В Уфе 12 марта откроется парк фонарей «Королевство волшебных огней»

В Уфе откроется парк фонарей «Королевство волшебных огней», насчитывающий более 250 световых арт-объектов. Об этом сообщает «Башинформ».

Площадка откроется 12 марта и проработает до 17 апреля. Всего в парке фонарей представлены 25 масштабных композиций по мотивам популярных детских сказок.

Отмечается, что высота самого крупного арт-объекта превышает четыре метра. Посетители также смогут послушать аудио-версии сказок, отсканировав QR-коды на табличках рядом с каждой композицией.

«Королевство волшебных огней» разместится на территории «Динопарка».

Ранее сообщалось, что на месте бывшего форта Александрия в центральной части Сочи появится ландшафтный археологический парк.