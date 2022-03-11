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Россияне взяли паузу в бронировании путешествий

В «Туту.ру» заметили, что доля бронирований поездок на май и лето резко сократилась

Фото: Pixabay

Большинство российских туристов взяли паузу в планировании путешествий на май и на лето — доля их бронирований по сравнению с прошлым годом резко сократилась. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно динамике покупок авиабилетов, доля ранних бронирований на май на первой неделе марта была в 3,4 раза меньше, чем год назад, а на лето — в 6,4 раза меньше. Также аналитики сервиса заметили, что глубина продаж уменьшилась в среднем более чем в два раза — с 27 до 12 дней.

Что касается продаж железнодорожных билетов на май, их доля сократилась на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом снижения количества приобретений не произошло: число покупок растет от недели к неделе в этом году. Средняя глубина бронирования путешествий сократилась с десяти до восьми дней.

Ранее в марте были названы самые популярные внутрироссийские направления для отдыха на майских праздниках. Так, россияне традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.

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Дарья Рыбак
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