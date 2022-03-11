В Кремле прокомментировали заявления о возможности дефолта в России

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии условий для дефолта в России

У России есть запас прочности для выплаты внешнего долга в рублях, условий для дефолта фактически не существует, если они не создаются искусственно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его комментарий приводит «Интерфакс».

Представитель Кремля оценил заявление главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, которая не исключила вероятность дефолта России из-за санкций. Песков напомнил, что руководство Минфина и других ведомств указывало на возможность выплатить все внешние долги в российской валюте.

«Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», — сказал Песков.

Георгиева ранее допустила, что дефолт в России возможен из-за санкций, ставших реакцией на военную операцию, объявленную 24 февраля. По ее словам, возможна глубокая рецессия, однако спекулировать о дефолте пока рано: в ситуации есть неопределенные факторы.