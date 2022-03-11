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В Госдуме ответили на разрешение Meta призывать к насилию в адрес россиян

В Госдуме предложили возбудить дело против разрешившей призывы к насилию в адрес РФ Meta

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Компетентные органы должны возбудить уголовное дело против сотрудников американской компании Meta, которая разрешила социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к смерти и насилию в отношении россиян. С таким предложением в ответ на действия компании выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комитета.

По мнению депутата, в действиях Meta легко прослеживается состав преступления в виде содействия террористической деятельности, совершенного группой лиц. «Гражданин Цукерберг [основатель Meta Марк Цукерберг], который давно уже диктует свои правила всему миру, нарушая национальные законодательства многих стран, в эти дни пересек опасную черту. Содействие террористической и экстремистской деятельности является преступлением, как в России, так и в других странах», — заявил Пискарев.

Он добавил, что руками руководства компании США фактически начали открытую фашизацию Восточной Европы. При этом международные организации, в том числе ПАСЕ, ОБСЕ и ООН, на протяжении последних лет игнорировали многочисленные обращения российской стороны по этому поводу.

«Они делали вид, что не замечают все это, и молчаливо поощряли возрождение человеконенавистнической идеологии, которая была осуждена и запрещена решениями Нюрнбергского трибунала. Но сегодня маски сброшены», — подчеркнул председатель комитета.

Ранее стало известно, что Meta Platforms временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к смерти в отношении россиян. Как позднее объяснил пресс-секретарь Meta Энди Стоун, речь идет о формах политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию. В частности, в свете событий на Украине пользователям разрешат призывать к «смерти российских оккупантов», однако администрация соцсетей будет блокировать призывы к насилию против российских гражданских лиц.

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Варвара Кошечкина
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