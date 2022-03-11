Россиянина осудили за убийство жены после профилактической беседы с полицейскими

Жителя Бердска осудили на 10,5 лет за убийство 29-летней жены после возвращения из полиции

В Новосибирской области суд приговорил 40-летнего жителя Бердска к 10,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве супруги. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 119 («Угроза убийством») и 105 («Убийство») УК РФ. Вину он признал частично.

По данным следствия, 29 марта 2021 года мужчину задержали в микрорайоне Северный из-за угроз убийства в адрес 29-летней жены во время ссоры. После профилактической беседы с правоохранителями его отпустили. Когда подсудимый вернулся домой, конфликт продолжился. Потерпевшая громко звала на помощь, после чего соседи позвонили в полицию, однако стражи порядка на вызов не приехали. В результате мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил жертву ножом, та скончалась на месте от потери крови. Злоумышленник также напал на своего 60-летнего отца и ударил его ножом в шею.

После трагедии по инициативе прокурора Бердска было возбуждено дело и в отношении полицейского, проигнорировавшего обращение соседей и не организовавшего оперативный выезд дежурного наряда. Он был уволен из МВД.