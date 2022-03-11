Призывников в России захотели вызывать в военкомат без вручения повестки в руки

Российских призывников предложили вызывать в военкомат с помощью заказного письма

Депутаты предложили вызывать российских призывников в военкомат без вручения повестки в руки. Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, это можно будет делать с помощью заказного письма.

Как отмечает РБК, в случае одобрения законопроекта повестка будет считаться полученной под расписку в день доставки письма. Уведомление придет по адресу, указанному в документах воинского учета, или по месту работы или учебы.

Получивший повестку обязан явиться в военкомат в течение двух недель после указанной даты явки. Если призывник не получил повестку, то во время следующего призыва он обязан явиться в военкомат самостоятельно «для сверки данных воинского учета» — также в течение двух недель. В противном случае, а также при отсутствии уважительных причин, гражданин России будет считаться уклоняющимся от воинской обязанности.

При одобрении документа парламентом и подписания президентом изменения могут вступить в силу 1 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в этом году 18 февраля. Сборы граждан России, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно.