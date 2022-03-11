Кот принес хозяйке щенка в зубах

Домашний кот нашел щенка и принес его в зубах домой

Пользовательница TIkTok @amayaaso рассказала, как домашний кот принес ей крошечного щенка.

Женщина увидела в зубах у питомца какое-то существо и сначала подумала, что кот нашел крысу. Она сняла произошедшее на видео.

«Наш кот только что принес домой это. Я буквально приняла собаку за огромную крысу, потому что кот тащил ее в зубах», — написала хозяйка животного в подписи к видео.

Запись стала вирусной и набрала более 2,5 миллионов просмотров. «Кот украл у кого-то целого щенка!» — написал один из комментаторов. «Так вот откуда вы берете щенков», — пошутила другая пользовательница. «Я куплю щенка и скажу возлюбленному, что его принесла кошка. Спасибо за идею», — поделилась планами третья.

Позже @amayaaso опубликовала еще два видео о жизни кота и его нового друга. На них видно, как кот ухаживает за щенком, которого назвали Пеко. «Мы дали Пеко все необходимые лекарства. Этот парень чувствует себя отлично. Ест, пьет и играет», — рассказала владелица животного.

Чтобы успокоить всех пользователей, которые переживали, что кот украл принадлежавшего кому-то щенка, @amayaaso заявила, что ей удалось установить происхождение собаки. Оказалось, что кот нашел щенка в соседнем доме, где живет племянница женщины.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Инвернесс утверждает, что кот принес ей наркотики. После прогулки по западной части города питомец запрыгнул на диван, устроился рядом с хозяйкой и неожиданно выплюнул комок сушеных растений, который держал во рту.

