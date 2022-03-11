Путин заявил о позитивной роли санкций для России

Путин заявил, что санкции против России дают возможность укрепить экономику и суверенитет

Санкции дают возможность России для укрепления собственного экономического и технологического суверенитета. О такой позитивной роли западных ограничений заявил президент страны Владимир Путин в пятницу, 11 марта, на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле, сообщает РИА Новости.

Путин полагает, что преодоление санкций в конечном итоге пойдет на пользу России, как это было и раньше.

«Попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас — сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно», — подтвердил российский президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что санкции против России не приведут к экономической изоляции страны.

Представитель Кремля надеется, что рано или поздно страны Евросоюза «осознают позицию» России и начнут понимать «очевидные вещи», а сейчас их решения чрезмерно эмоциональны.