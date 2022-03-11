Украина попросила у Европы российские деньги

На Украине задумались о механизме конфискации арестованных резервов российского ЦБ

Украина вместе с западными партнерами задумались о разработке механизма, который позволил бы конфисковать в пользу Киева арестованные в рамках санкций 415 миллиардов долларов российского Центробанка. О том, что Украина нацелилась на арестованные российские резервы рассказал первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин, его слова приводит РИА Новости.

«По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины», — предположил он и добавил, что будет искаться юридический механизм, который позволил бы в дальнейшем использовать эти средства для восстановления украинской экономики. Сейчас потери страны по части инфраструктуры оцениваются в 119 миллиардов рублей.

В недавнем интервью агентству Bloomberg заместитель главы Нацбанка страны Сергей Николайчук рассказывал о сокращении экономики вдвое. Наши предварительные оценки свидетельствуют, что наш суточный ВВП в настоящее время составляет лишь половину от нормального объема», — пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, целью которой, по его словам, должна быть «денацификация и демилитаризация» Украины. Страны Запада в ответ на решение ввели санкции в отношении российской экономики, которые касаются крупных банков, организаций и частных лиц — бизнесменов и представителей власти. Кроме того, были заморожены активы российского ЦБ.