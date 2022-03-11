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Потери инфраструктуры Украины оценили в 119 миллиардов долларов

Замминистра экономики Украины Кудин оценил потери инфраструктуры в 119 миллиардов долларов

Фото: Lyaxander / ТАСС

Потери для инфраструктуры Украины составляют 119 миллиардов долларов, такую оценку дал первый заместитель министра экономики страны Денис Кудин. Его слова приводит РИА Новости.

Замминистра напомнил, что ранее в Киеве говорили о 100 миллиардах долларов. «На сегодняшний день эта цифра у нас немного уточнена — это 119 миллиардов долларов», — уточнил Кудин.

Ранее в марте советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сказал, что активы, которые были потеряны или уничтожены оцениваются в 100 миллиардов долларов.

В недавнем интервью агентству Bloomberg заместитель главы Нацбанка страны Сергей Николайчук рассказывал о сокращении экономики вдвое. Наши предварительные оценки свидетельствуют, что наш суточный ВВП в настоящее время составляет лишь половину от нормального объема», — пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, целью которой, по его словам, должна быть «денацификация и демилитаризация» Украины. Страны Запада в ответ на решение ввели санкции в отношении российской экономики, которые касаются крупных банков, организаций и частных лиц — бизнесменов и представителей власти.

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Платон Щукин
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