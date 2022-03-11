Названо общее число иностранных самолетов у российских авиакомпаний

Представитель Минтранса Малышева сообщила, что в России 739 иностранных самолетов

Общее число воздушных судов российских авиакомпаний, которые находятся в иностранных реестрах, составляет 739 единиц. Такие данные назвала директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса России Алина Малышева, ее слова передает ТАСС.

Как уточнила Малышева, в настоящее время в России всего эксплуатируется 1367 воздушных судов, 739 из них зарегистрированы в иностранных реестрах. Кроме того, представитель Минтранса сообщила о том, что ведомство рассматривает вопрос о включении этих бортов в российский реестр, без исключения из зарубежного.

При этом отмечалось, что решение о переводе в российский реестр гражданских судов может быть принято без согласия собственников (как правило, лизингодателей — прим. «Ленты.ру»).

«Да, потому что реально мы их [согласий от собственников на перевод самолетов в российский реестр] в условиях санкционного режима получить не сможем. Поэтому правительство и наделяется правом установить особенности, которые будут предопределять возможность регистрации в реестре без согласия собственников», — объяснила Малышева.

Ранее в марте Минтранс разработал проект постановления правительства, который может помочь сохранить в стране парк самолетов иностранного производства, несмотря на западные санкции. Так, предлагается сделать возврат иностранных бортов лизингодателю возможным только по решению специальной правительственной комиссии по импортозамещению, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.