В МИД допустили вероятность более жестких санкций против России

Замглавы МИД Панкин допустил, что в вопросе санкций Запад еще не дошел до худших сценариев

Замглавы МИД России Александр Панкин допустил вероятность более жестких санкций со стороны Запада. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Панкин не исключил, что в вопросе антироссийских санкций западные страны еще не дошли до худших сценариев. Он также предположил, что Запад еще может «откатить» принятые меры. «Хотя нашим партнерам свойственно грозить предпринимать крупные шаги, а потом немного откатывать, понимая, что они не просто стреляют себе в ногу, а может, куда-то и повыше», — резюмировал замглавы МИД.

Ранее Панкин также отметил готовность страны противостоять санкциям и прочим ограничениям. «То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно», — заявил он.