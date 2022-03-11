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В МИД допустили вероятность более жестких санкций против России

Замглавы МИД Панкин допустил, что в вопросе санкций Запад еще не дошел до худших сценариев
Александр Панкин

Александр Панкин. Фото: РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Панкин допустил вероятность более жестких санкций со стороны Запада. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Панкин не исключил, что в вопросе антироссийских санкций западные страны еще не дошли до худших сценариев. Он также предположил, что Запад еще может «откатить» принятые меры. «Хотя нашим партнерам свойственно грозить предпринимать крупные шаги, а потом немного откатывать, понимая, что они не просто стреляют себе в ногу, а может, куда-то и повыше», — резюмировал замглавы МИД.

Ранее Панкин также отметил готовность страны противостоять санкциям и прочим ограничениям. «То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно», — заявил он.

Марина Совина
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