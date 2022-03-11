Самый опасный медведь в мире встретился с тигром и попал на видео

Встреча медведя-губача и тигра на лесной дороге попала на видео

Офицер Индийской лесной службы Сакет Бадола опубликовал в Twitter видеозапись, на которую попала встреча медведя и тигра на лесной дороге.

Одинокий медведь-губач, который считается самым опасным медведем в мире, не испугался тигра, сидевшего перед ним на тропе, и встал на задние лапы, чтобы дать отпор крупной кошке. На записи, сделанной на лесной дороге, видно, как тигр смотрит на медведя, который направляется к нему, и размахивает хвостом.

Неожиданно медведь подпрыгивает и встает на задние лапы. Тигр не шевелится и с любопытством наблюдает за действиями медведя. В подписи к видео говорится: «Привет от немного другого вида».

Клип длительностью 11 секунд набрал более 24 тысяч просмотров. Пользователи соцетей начали обсуждать реакции обоих животных. Некоторые из них похвалили тигра, другие порадовались за медведя. «Тигру все равно», — написал один из пользователей. «Он буквально подпрыгнул!» — заметил другой.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами.

Ранее сообщалось, что разъяренная тигрица вступила в смертельную схватку с кабаном в индийском национальном парке Рантамбор, штат Раджастан. На записи, которая длится около 20 секунд, видно, как животные столкнулись в лесу среди опавших листьев.

