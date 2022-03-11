Женщина подверглась нападению огромной совы в городе и рассказала о случившемся

Огромный филин напал на бегавшую с утра вдоль реки в городе женщину

Жительница Великобритании подверглась нападению огромной совы во время пробежки. Ее историю публикует LADbible.

27-летняя Хэтти Аткинсон Смит бегала с утра у реки в городе Норидж, графство Норфолк, когда ей показалось, что кто-то положил руку ей на затылок. «Я посмотрела вверх, а там была огромная птица, которая явно спустилась на меня с неба. Мне кажется, она приняла меня за какое-то животное и попыталась съесть!» — поделилась шоком от случившегося британка.

Женщина бросилась бежать быстрее, и вскоре сова отстала. Добравшись до дома, она начала искать информацию о птице, которая напала на нее, и выяснила, что столкнулась с филином. «Размах его крыльев был немногим меньше, чем мой рост — он был огромный. А мой рост 167 сантиметров», — рассказала Смит.

Британка предположила, что, так как ее волосы были собраны в пучок на затылке, птица могла принять их за грызуна. Смит также узнала, что филина зовут Альфи, и его держит на своем участке кто-то из местных жителей. Она пока не связывалась с хозяевами по поводу нападения, а птица продолжает свободно летать по городу.

Филины обитают почти на все территории Евразии от Сахалина до Британских островов. Размах крыльев птицы может достигать 190 сантиметров.

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