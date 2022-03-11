Крупная российская авиакомпания начнет летать в Турцию на Sukhoi Superjet

С 15 марта Red Wings начнет летать из Москвы в Стамбул на самолетах Sukhoi Superjet

Крупная российская авиакомпания Red Wings начнет совершать регулярные полеты в Турцию на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщает РИА Новости.

«Авиакомпания Red Wings с 15 марта начнет полеты из Москвы (международный аэропорт Домодедово) в Стамбул. Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика пояснили, что воздушные суда зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации и застрахованы отечественными страховыми компаниями, что позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания Pegasus Airlines временно приостанавливает полеты в Россию и из нее. Уточняется, что полеты будут отменены с 13 по 27 марта в связи «с операционными рисками» в условиях санкций против России.