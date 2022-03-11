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Минобороны сообщило о грабежах украинских националистов в Сумах

Минобороны заявило, что украинские националисты грабят и грозят убийством жителям в Сумах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Украинские националисты грабят домовладения и отнимают продовольствие у жителей в Сумах, а в случае неповиновения угрожают убийством. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости в пятницу, 11 марта.

Он отметил, что украинские националисты проводят рейды по частным домовладениям в Сумах.

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Мизинцев добавил, что украинские националисты силой отнимают у граждан технику и горюче-смазочные материалы.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России рассказал, что Киев запретил мэрам городов любые гуманитарные контакты с Россией, а всех, кто с этим не согласен, «просто расстреливают».

В Минобороны уточнили, что желание эвакуироваться в Россию только за последние сутки выразили более 23 тысяч человек.

24 февраля в обращении к россиянам президент Владимир Путин уведомил россиян о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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