Названы вышедшие из моды тату и три самых трендовых рисунка весны 2022 года

Тату с изображениями природы, растений и аккуратными орнаментами станут трендами 2022 года

Модный редактор журнала Glamour Мелани Паукнер назвала вышедшие из моды татуировки, а также три вида рисунков, которые придут им на смену и станут трендами весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению Паункер, тем, кто решился сделать тату в ближайшие месяцы и хочет выглядеть в соответствии с трендами, необходимо отказаться от нанесения на кожу различных надписей. Кроме того, стоит избегать изображений людей и тату в виде мандал (замкнутая геометрическая система с равноудаленными от центральной точки элементами — прим. «Ленты.ру»).

Миниатюрные аккуратные орнаменты, напротив, войдут в моду, объяснила редактор. Подобные узоры могут заменить настоящие украшения, если нанести их на пальцы рук и запястья. Дополнили перечень самых трендовых тату изображения природы и растений, а также абстрактные рисунки, состоящие из одной непрерывной линии.

Однако Паункер посоветовала обратить внимание на тот факт, что мода меняется довольно быстро. По этой причине она не рекомендует избавляться от старых татуировок лишь потому, что они оказались не на пике популярности в данный момент.

Ранее в марте американская модель и тату-мастер Катана объяснила, на каких частях тела не следует делать татуировки людям с низким болевым порогом. По мнению специалистки, необходимо избегать нанесения рисунков на внутренние части локтевого и коленного суставов, стопы, пальцы рук, кисти и подмышки. Также неудачной для изображения узоров она назвала область грудной клетки.