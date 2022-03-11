Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган призвал реформировать ООН

Президент Турции Эрдоган назвал систему безопасности ООН несправедливой

Фото: Florion Goga / Reuters

Система мировой безопасности ООН является несправедливой, ее нужно реформировать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Система, которая определяет судьбу 193 стран — членов ООН пятью странами [Совета Безопасности], несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир — больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны», — призвал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным дал критическую оценку разворачивающейся в ряде западных стран кампании в отношении деятелей русской культуры и назвал это недопустимым явлением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Раскрыта судьба WhatsApp после блокировки Meta в России
Двое школьников спасли выпавшую из окна на шестом этаже девочку
Зеленский выразил недовольство решением ЕС по Украине
Собянин сообщил об уходе из Instagram
Вдову рэпера Картрайта заподозрили в надругательстве над телом умершего
Суд на Украине заочно арестовал Маргариту Симоньян
Бывший советник главы Твери предстанет перед судом за миллионные взятки
Украинская ассоциация футбола лишила тренера «Зенита» всех титулов
Ценам на жилье в России предсказали снижение
Упавший в Загребе беспилотник запустили со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.