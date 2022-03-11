Эрдоган призвал реформировать ООН

Президент Турции Эрдоган назвал систему безопасности ООН несправедливой

Система мировой безопасности ООН является несправедливой, ее нужно реформировать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Система, которая определяет судьбу 193 стран — членов ООН пятью странами [Совета Безопасности], несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир — больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны», — призвал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным дал критическую оценку разворачивающейся в ряде западных стран кампании в отношении деятелей русской культуры и назвал это недопустимым явлением.