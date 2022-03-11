Стало известно о возможности сохранения отдыха россиян в Турции

В Tourdom.ru сообщили об допуске рейсов в Турцию аффилированных с туроператорами компаний

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по результатам переговоров в Анталье в четверг, 10 марта, достигли договоренностей, которые, возможно, позволят российским туристам сохранить планы на летний отдых в республике. Об этом сообщает Telegram-канал портала Tourdom.ru со ссылкой на собственный источник.

Как стало известно, стороны договорились о том, что Росавиация одобрит допуски авиакомпаниям, аффилированным с российскими туроператорами ANEX Tour, Coral Travel, Pegas на выполнение чартерных рейсов в Турцию.

«Речь идет об AZUR air, Royal Flight и Nordwind. В свою очередь, перевозчики достигли соглашения с лессорами о том, что те дадут разрешение на перевод самолетов под юрисдикцию Турции», — передает источник Tourdom.ru.

Уточняется, что на решение повлиял тот факт, что перевозчики смогли доказать турецкие корни своего бизнеса. Также сообщалось, что под турецким флагом в ближайшее время будут 60 самолетов: 23 лайнера AZUR air, десять Royal Flight и 27 — Nordwind. Помимо прочего, туроператоры в равных долях выкупят блоки мест на рейсах Turkish Airlines. Ориентировочная дата полетов назначена на 1 мая.

Ранее в марте российским туристам спрогнозировали возможную ситуацию с путевками в Египет и Турцию в предстоящем курортном сезоне. Турецкому направлению предсказали относительное сохранение спроса, так как на курортах республики распространен формат «все включено», который позволит путешественникам избежать покупки валюты и лишних трат на отдыхе.