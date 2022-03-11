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Россиянам рассказали о судьбе ювелирных магазинов на фоне санкций

Иностранные фирмы отказались поставлять расходные материалы российским ювелирам

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские ювелирные магазины столкнулись с проблемами при закупке расходных материалов на фоне санкций, введенных западными странами из-за ситуации на Украине. О дальнейшей судьбе отрасли глава ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин рассказал порталу «Секрет фирмы».

По словам эксперта, драгоценные металлы и камни приобретаются у коммерческих банков в долларах, поэтому 85 процентов товаров имеют валютную составляющую. «При росте курса доллара к рублю у нас прямо пропорционально растет стоимость продукции. А доходы населения не увеличиваются... Продажи в итоге парализуются», — объяснил он.

Уткин отметил, что иностранные поставщики расходных материалов отказываются работать с российскими фирмами, и выживет ли ювелирная отрасль страны в новых условиях, станет известно в течение ближайших месяцев.

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«Для изготовления ювелирного изделия нужны формовочные смеси для литья, так называемые формомассы. Их в России не производят, а запасов у ювелиров осталось на два месяца. Купить формомассы тоже невозможно, так как закупают их в Италии, Германии и США. Во всех этих странах нам все перекрыли. Их компании говорят: "Вы из России? До свидания, перебьетесь". А даже если и согласятся продать, мы не сможем им оплатить», — заключил собеседник издания.

10 марта датская ювелирная компания Pandora объявила о приостановке сотрудничества с Россией и Белоруссией. Также представитель бренда отметил, что у Pandora нет работников в этих странах, поскольку все продажи производятся через официальных дистрибьюторов.

О приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Uniqlo, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.

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Дина Васильева
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