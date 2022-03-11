Задержаны четверо собравшихся воевать в Сирии жителей Узбекистана

Четыре жителя Хивы распространяли экстремистские материалы и планировали ехать в Сирию

В Узбекистане задержаны четверо жителей города Хива, которые распространяли экстремистские материалы и собирались ехать воевать в Сирию. Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ), передает Podrobno.uz.

Как утверждают силовики, задержанные распространяли выступления идеологов международных террористических организаций, вступили в контакт с членами такой организации в Сирии и планировали вступить в ее ряды. Все они родились в 2002-2004 годах.

В Хиве также задержали троих мужчин 1995-1999 годов рождения, которые были трудовыми мигрантами и за границей попали под влияние религиозных фанатиков и экстремистов. Вернувшись в Узбекистан, они создали группы в соцсетях, где распространяли запрещенные материалы, заявили в СГБ.

В декабре 2021 года в Казахстане выпустили комикс, рассчитанный на профилактику религиозного экстремизма и терроризма. По заказу министерства информации и общественного развития был создан комикс под названием MEIRMAN, рассказывающий об опасности радикальной религиозной идеологии на примере историй граждан, возвращенных из Сирии в рамках операции «Жусан».