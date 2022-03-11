В России захотели освободить бизнес от штрафов за просрочки с валютной выручкой

РБК: правительство обсуждает послабления в выполнении требований валютного контроля

Правительство обсуждает послабления для российских компаний в выполнении требований валютного контроля. Соответствующий пункт содержится в одной из версий плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики страны в условиях санкций, следует из документа, с которым ознакомился РБК.

Меру хотят ввести для того, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес и уйти от рисков «необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности», говорится в документе. В пресс-службе Минфина подтвердили, что соответствующие вопросы «прорабатываются с заинтересованными ведомствами».

Пересмотреть требования валютного законодательства просила в том числе Ассоциация банков России (АБР), обращавшаяся с таким письмом к правительству. Дело в том, что кредитные учреждения выполняют функции агентов валютного контроля по операциям российских компаний с покупателями за рубежом. АБР считает, что экспортеров нужно освободить от ответственности за просрочки при получении валютной выручки в условиях санкций, исключив риски штрафов. Кроме того, банки хотят смягчения требований к срокам репатриации валютной выручки.

Сейчас экспортеры, за исключением несырьевых, должны сообщать банкам точные сроки, в которые они перечислят валютную выручку на счета в российские организации в соответствии со своими внешнеторговыми контрактами. То же самое касается импортеров в части возврата валютных авансов за рубеж за те товары, которые поставлены не были. За любое опоздание с начислением средств компании штрафуют.

Однако бизнес, который ведет внешнеэкономическую деятельность, а также попавшие под санкции банки в новых условиях столкнулись с проблемами при международных расчетах в валюте, а также рядом других трудностей, связанных с логистикой и поставками. В АРБ считают, что на фоне сложившейся ситуации требования валютного законодательства могут оказаться нарушены по непредвиденным причинам.

Ранее стало также известно, что на проект плана правительства по поддержке экономики России предполагается выделить более триллиона рублей. Большей частью средства хотят направить на соцподдержку (496 миллиардов рублей), в том числе стимулирование рынка труда, транспорт (275 миллиардов рублей) и ЖКХ (99,8 миллиарда рублей).

