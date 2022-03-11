В Ингушетии начнут проводить еженедельные ярмарки

В Ингушетии с 12 марта будут проходить еженедельные продовольственные ярмарки

Еженедельные продовольственные ярмарки начнут проводить в Ингушетии с 12 марта. Как уточняет интернет-газета «Ингушетия», соответствующее распоряжение в целях стабилизации цен на продукты отдал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что гостям ярмарок будут предлагать продукцию местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных. Первая ярмарка пройдет в субботу, 12 марта, с 9 до 13 часов дня. Ярмарка будет располагаться площадке напротив рынка «Магас», расположенным близ Аланских ворот.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии откроется первая выставка мемов на национальном языке.