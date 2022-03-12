Родители бросили работу ради путешествий с детьми и рассказали о последствиях

Супруги бросили работу и дом и отправились в кругосветное путешествие с двумя детьми

Родители из английского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, бросили работу и дом ради путешествий с двумя детьми, посетили 18 стран и рассказали о последствиях. Историю кругосветного тура, в который отправилась семья, публикует Metro.

36-летняя Эмма и 37-летний Питер рассказали, что они познакомились в 2011 году в Камбодже. За пять лет они посетили более 50 стран и в 2016 году обручились в Таиланде, а потом вернулись в Великобританию, чтобы навестить родственников.

Вскоре Эмма родила, и супруги задержались в Англии. Британцы устроились работать преподавателями, но параллельно продолжали путешествовать вместе с ребенком. Однако вскоре они поняли, что обычных туристических поездок им недостаточно, и решили кардинально изменить образ жизни.

В 2021 году, уже с двумя детьми, Эмма и Питер решили отправиться в кругосветное путешествие. Они уволились с работы, раздали почти все свои вещи и улетели в Таиланд. «Мы пытались остепениться и жить разумной жизнью. Мы успели обзавестись тем, к чему стремится большинство: дом, брак, дети, но это никогда не было правильным для нашей семьи. Нам нравится иметь свободу путешествовать и узнавать новое», — призналась Эмма.

Родители добавили, что, несмотря на то что дети не ходят в сад и школу, они учатся и каждый день узнают новое. По словам Эммы, весь мир — большой класс для обучения и все, что нужно — это ручка и листок бумаги. За время поездок сыновья пары учились готовить в Марокко, занимались серфингом в Таиланде, выполняли благотворительную работу в Камбодже, плавали в озере в Киргизии, катались на велосипедах в Швейцарии и приобретали «навыки» ниндзя в Японии.

Британцы сказали, что считают свой образ жизни наиболее подходящим для их семьи. Они уверены, что дети бы никогда не получили такой богатый опыт, просто обучаясь в школе в Великобритании. Эмма также отметила, что благодаря путешествиям ей не приходится готовить и мыть посуду, и она этому очень рада.

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