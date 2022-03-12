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США уличили в желании использовать птиц на Украине против России

Микробиолог Никулин заявил, что США использовали бы птиц на Украине против России

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин уличил США в желании использовать птиц на Украине против России. Он рассказал об этом РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты могли бы использовать птиц в качестве средства заноса опасных болезней в Россию, для этого на Украине под руководством американцев велись соответствующие исследования.

Он напомнил об опубликованных Минобороны России документах, согласно которым на Украине шли исследования вируса птичьего гриппа, в том числе его штамма H5N1. Также на Украине велись работы по усилению патогенных свойств микробов, добавил Никулин.

«То есть методами генной инженерии можно было бы добиться создания боевых штаммов. Американцы могли бы специально заражать диких птиц, чтобы они летели на территорию вероятного противника, каким для США является Российская Федерация», — заключил микробиолог.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. По его словам, найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

Марина Совина
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