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В ДНР заявили об освобождении школ на подконтрольных территориях от нацизма

В ДНР пообещали избавить школы на освобожденных территориях от нацистского мировоззрения

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Спецоперация на Донбассе привела к освобождению школ на территориях, подконтрольных Донецкой народной республики (ДНР), от установок нацизма. Об этом заявил советник председателя правительства республики Ян Гагин, передает РИА Новости.

Чиновник пообещал, что власти избавят школьные программы от «признаков нацистского мировоззрения» и дети на освобожденных территориях смогут нормально изучать историю родного края и мировую историю.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин рассказал, что войска ДНР освободили и взяли под контроль более 80 населенных пунктов. По его словам, в настоящий момент украинские военные удерживают под своим контролем около 35-40 процентов территории ДНР. Гагин, в свою очередь, пообещал, что жители освобожденных территорий при желании смогут уехать на Украину.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.

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Виктория Кондратьева
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