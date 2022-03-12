Германии предрекли закрытие заводов без российского газа

Das Erste заявило, что отказ Германии от российского газа грозит закрытием заводов

Отказ от газа из России грозит закрытием заводов и нехваткой топлива для жителей в Германии, предсказали в статье для Das Erste, передает РИА Новости.

Как считает автор материала Вера Вольфсккампф, без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40 процентов от всего потребления на континенте. Власти Германии из-за поставленной цели по отказу от поставок российских энергоносителей должны заняться поиском альтернатив топливу из РФ, что потребует немало времени.

По словам экономиста Георга Захманна, поставки природного газа из Норвегии, Северной Африки, США и Катара могут заменить только половину необходимого Германии объема газа, при этом сейчас это сделать невозможно. Дело в том, что в ФРГ нет терминалов для приема сжиженного топлива, и их строительство займет три года.

При этом тяжелее всего придется бизнесу, поскольку природный газ необходим для производства удобрений, в металлургии и химической промышленности. По мнению Захманна, часть этих предприятий переедут из ФРГ, и в качестве временной альтернативы газу могут стать нефть и уголь.

Ранее сообщалось, что Германия может в течение года отказаться от поставок российского угля и нефти и стать почти независимой от РФ. Однако, как заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, на данный момент у страны нет возможности отказа от российского газа, поскольку Германия не имеет собственных терминалов для приема сжиженного природного газа.