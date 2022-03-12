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Чемпион UFC в тяжелом весе пропустит девять месяцев из-за операции

Чемпиону UFC Фрэнсису Нганну предстоит операция на колене, боец пропустит девять месяцев

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Камерунский и французский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну пропустит девять месяцев из-за операции. Об этом сообщает ESPN.

Менеджер бойца Маркель Мартин заявил, что его подопечному предстоит операция на колене. 35-летний тяжеловес повредил медиальную коллатеральную и переднюю крестообразную связки во время подготовки к поединку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Сирила Гана, который прошел в январе.

Таким образом, Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе с травмой колена. Он добился 17-й победы в профессиональной карьере и провел последний поединок, предусмотренный контрактом с UFC. Несмотря на то что договор с организацией все еще действует, Нганну заявил, что не намерен выступать в UFC на прежних условиях.

Нганну впервые защитил пояс чемпиона UFC. Камерунский тяжеловес завоевал титул в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021-го.

Николай Костюков
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