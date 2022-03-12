Названы цены Xiaomi Redmi Note 11 в России

Стоимость Xiaomi Redmi Note 11 начнется с 26 990 рублей

Xiaomi анонсировала смартфоны серии Xiaomi Redmi Note 11 на российском рынке. Об этом сообщается на сайте компании.

В линейку недорогих телефонов входят три устройства — Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S. Базовый аппарат серии имеет 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 90 герц. Девайс вышел с процессором Snapdragon 680, имеет от 4 гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена камера с разрешением 50, 8, 2 и 2 мегапикселя с поддержкой съемки видео разрешением 1080 пикселей с частотой 30 fps.

Xiaomi Redmi Note 11 получил аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой зарядки с мощностью 33 ватта. Девайс имеет встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор, Bluetooth 5.0, NFC, FM-радио, разъем для наушников. Xiaomi назвала стоимость гаджета в России — девайс оценили в 26 990 рублей. На старте продаж смартфон будет доступен за 21 990 рублей.

Модель Redmi Note 11 Pro отличается более продвинутыми характеристиками. Аппарат имеет 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой до 120 герц, процессор Mediatek Helio G96, основную камеру с четырьмя объективами разрешением 108, 8, 2 и 2 мегапикселя. У смартфона также есть версия с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Redmi Note 11S вышел с 6,43-дюймовым AMOLED-экраном — в остальном его характеристики аналогичны таковым у Redmi Note 11 Pro.

Стоимость базовой модели Redmi Note 11 Pro начнется с 41 990 рублей, 5G-версия обойдется в 44 990 рублей. Redmi Note 11S оценили в 33 990 рублей. Продажи устройств — кроме стартового флагмана Xiaomi Redmi Note 11, который будет доступен 11 марта — начнутся с 7 апреля.

Ранее представители «Ситилинка» рассказали, что продажи смартфонов в России в феврале 2022 года выросли на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные устройства реализовали бренды Apple, Xiaomi и Samsung.