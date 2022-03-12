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В МИД заявили об отсутствии переговоров между Россией и США по Украине

Замглавы МИД Рябков, что Россия и США не ведут переговоры и консультации по Украине

Фото: Globallookpress.com

Россия и США не ведут переговоры или консультации по ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«По Украине никакого консультационного переговорного процесса с США нет», — заявил Рябков.

Он считает, что пока нет оснований говорить о возможности прогресса в отношениях с США. При этом контакты с американскими представителями не прерываются, подчеркнул замглавы МИД.

Ранее Рябков заявил, что в диалоге России с Украиной есть перспективы. Он также призвал США остановить поставки вооружения Киеву.

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Анастасия Шейкина
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