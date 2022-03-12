США введут санкции против Зюганова

Минфин США вводит санкции против лидера партии КПРФ Зюганова

Министерство финансов США включило лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова в новый список антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в обновленный список попали спикер Госдумы Вячеслав Володин и еще десять российских депутатов, которые внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также против десяти членов правления банка ВТБ.

При этом в американском Минфине напомнили, что санкции против Володина уже были введены санкции в 2014 году.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель пообещал ввести новые санкции против юридических и физических лиц в России. Ограничения коснутся ряда олигархов, представителей элиты и журналистов, ответственных за «информационную войну против Украины».

