Появилось видео лучших моментов турнира UFC Vegas 50

В сети опубликовано видео лучших моментов UFC Vegas 50: Сантос против Анкалаева

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик опубликован в YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке UFC Vegas 50 российский боец Магомед Анкалаев оказался сильнее бразильца Тьягу Сантоса в полутяжелом весе. Россиянин победил единогласным решением судей.

В соглавном событии столкнулись бразилец Марлон Мораеш и китайский боец Сон Ядун. Последний добился победы нокаутом, финишировав соперника в первом раунде.

Также в рамках главного карда победу над Содиком Юсуфом одержал Алекс Касерес. Халил Раунтри нокаутировал Карла Роберсона. Дрю Добер оказался сильнее Терренса Маккинни. Бруно Силва уступил Алексу Перейре.