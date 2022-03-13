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США увидели готовность России и Украины вести серьезные переговоры

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила о прогрессе в переговорах России и Украины
Уэнди Шерман

Уэнди Шерман. Фото: Johanna Geron / Reuters

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что страна увидела признаки готовности России и Украины вести серьезные переговоры. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Fox, передает РИА Новости.

По мнению Шерман, прогресс связан с «колоссальным давлением» на Россию и военной помощью Украине. «Это давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры», — сказала она.

Кроме того, замгоссекретаря обвинила президента России Владимира Путина в намерении «уничтожить Украину». По ее словам, украинцам необходимо помогать всеми способами.

Ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий отметил существенный прогресс в переговорах с делегацией Украины. Он ожидает, что в самые ближайшие дни этот прогресс перерастет «в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания».

Марина Совина
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