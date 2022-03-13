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В России объяснили планы Киева напасть на Донбасс

Украина рассчитывала, что Россия не будет защищать Донбасс, заявил военный эксперт Евсеев

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию «Украина.ру» объяснил, почему киевские власти готовились совершить нападение на Донбасс, в связи с чем Россия была вынуждена решиться на проведение военной спецоперации.

«Я думаю, что планы наступления на Донбасс у них были, иначе постоянно бы не звучали мантры о необходимости отвода российских войск. А отвод войск им был нужен для осуществления геноцида русскоязычного населения и граждан РФ в Донбассе, другого объяснения тут быть не может», — заявил эксперт.

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Он отметил, что имелось огромное количество разных признаков подготовки Киевом нападения. По его словам, украинские власти рассчитывали, что Россия не решиться защищать жителей Донбасса и смириться со сложившейся ситуацией, после чего с ней можно будет не считаться, однако они оказались неправы. США же, в свою очередь, разозлились на Москву за то, что она разрушила ее планы по Украине, в связи с чем начала выливать злобу в новые масштабные санкции, заключил Евсеев.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что в настоящее время идет передача европейского контура от США к Великобритании. Несмотря на это он предрек, что России нужно договариваться по ситуации вокруг Украины не просто с каким-либо крупным игроком на мировой арене, а с каждой отдельной европейской страной.

Марина Совина
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