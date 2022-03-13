PayPal призвала россиян вывести все средства с кошельков до 18 марта

Кошельки российских пользователей в PayPal заблокируют 18 марта

Американская электронная платежная система PayPal призвала россиян вывести остатки всех средств со счетов до субботы,18 марта, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Вывести деньги

Кошельки пользователей будут заблокированы в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России. Сейчас россияне имеют возможность вывести деньги с PayPal. Сделать это можно, следуя инструкции на сайте платежной системы.

В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года Заявление PayPal

Военная операция

Платежная система приостановила предоставление услуг в России еще 5 марта на фоне специальной военной операции на Украине. Глава компании Дэн Шульман отметил, что организация поддерживает международное сообщество, осуждающее происходящее на Украине.

По словам Шульмана, российские клиенты смогут снять средства со своих счетов в течение «определенного времени», при этом остатки распределят «в соответствии с законами и правилами».

В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России Дэн Шульман президент и главный исполнительный директор PayPal

В настоящее время сайт PayPal недоступен в России. 3 марта компания объявила о прекращении регистрации новых пользователей из России, а также о блокировке некоторых аккаунтов, принадлежащих физическим лицам и крупнейшим российским банкам.

Санкции

Из-за спецоперации на Украине многие западные страны приняли в отношении России ограничительные меры. Так, 10 марта стало известно, что работу приостановит сервис денежных переводов Western Union. Корпорация выразила надежду на дипломатическое и мирное урегулирование ситуации на Украине.

18 марта PayPal заблокирует счета российских пользователей

Приносим извинения за доставленные неудобства. Если вам необходимо добавить банковский счет для вывода средств, следуйте инструкциям в справочном центре PayPal Заявление PayPal

Кроме того, для российских карт Visa и Mastercard станут недоступны Apple Pay и Google Pay. Россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны. Для бесконтактной оплаты с помощью смартфона можно использовать мобильный платежный сервис Mir Pay, доступный для устройств на базе Android.

Ранее Евросоюз отключил от SWIFT (система обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети — прим. «Ленты.ру») семь российских банков. Это ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Оказывать услуги SWIFT в ЕС запретили с 12 марта.

Спецоперация

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Об этом объявил президент России Владимир Путин по время обращения к нации. По его словам, цель — демилитаризации и денацификации Украины.