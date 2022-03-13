Стала известна дата свадьбы Ассанжа

Невеста Ассанжа Стелла Морис заявила, что их свадьба запланирована на 23 марта в тюрьме

Стала известна дата свадьбы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщила в Twitter невеста и мать его двоих детей Стелла Морис, бракосочетание запланировано на 23 марта, оно состоится в британской тюрьме Белмарш.

«Новость о свадьбе: Белмарш запланировал нашу свадьбу!», — написала будущая супруга журналиста, отметив, что церемония пройдет в среду, 23 марта, в 13:00 (16:00 мск).

В конце ноября 2021 года Моррис сообщила, что они с Ассанжем официально подали заявление о заключении брака. Государственная пенитенциарная служба Великобритании подтвердила, что одобрила просьбу жениха и невесты заключить брак в тюрьме.

В июле 2021 года суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора, которое он получил в 2018 году. В 2019 году американский Минюст предъявил журналисту 18 обвинений, в случае экстрадиции в США ему грозит 175 лет тюрьмы.

