Зеленский созвонился с премьером Израиля

Премьер Израиля Беннет и президент Зеленский обсудили способы прекращения огня на Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером 12 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства еврейского государства.

Беннет и Зеленский созвонились, чтобы обсудить способы прекращения огня на Украине и те действия, которые предпринимает для этого Израиль. Разговор премьера и президента продолжался более часа.

В предыдущем телефонном разговоре, который состоялся 8 марта, Беннет дал совет Зеленскому. Он порекомендовал ему принять предложение российского президента Владимира Путина по прекращению боевых действий на Украине. Однако администрации Зеленского такую идею восприняли негативно.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Глава государства предупредил, что ответ станет незамедлительным. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.